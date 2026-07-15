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Министр экологии Франции сообщила о беспрецедентной засухе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Исключительная и очень ранняя засуха во Франции создала крайне тревожную ситуацию, заявила на заседании кризисной комиссии министр экологических преобразований страны Моник Барбю.

"Мы переживаем засуху, которая является исключительной как по своему раннему началу - почти на месяц раньше, чем мы наблюдали до сих пор, - так и по своей интенсивности", - сказала она.

По ее оценке, ситуация вызывает особую тревогу потому, что "весенние осадки в целом были в пределах нормы". Барбю отметила, что изменение климата вызывает "глубокое нарушение круговорота воды".

"Первой страдает почва, уровень влажности в ней особенно низок (...) и близок к рекордно низким значениям", - объяснила она.

Министр указала на то, что засуха затронула рекордное число департаментов, где были введены ограничениями на водопользование на особенно ранней стадии. Такие ограничения, по ее информации, в настоящее время охватывают 99 департаментов, из них 43 находятся на критическом уровне, когда вода зарезервирована для приоритетного общественного использования.

"Это беспрецедентная ситуация с момента введения национального мониторинга в 2012 году", - заявила Барбю.

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Франция Моник Барбю
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