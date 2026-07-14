Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га

Задержаны двое подозреваемых в причастности к поджогу

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Продолжающийся к юго-востоку от Парижа пожар в лесу Фонтенбло прошел уже 1,9 тысячи га из общей площади 25 тысяч, сообщает BFMTV. На утро 14 июля с огнем продолжали бороться около 600 человек и четыре пожарных самолета Canadair, локализовать возгорание пока не удается.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар мог быть результатом поджога, на что указывает обнаружение рядом с местом, где он начался, десятка отдельных очагов внутри периметра тысячи метров. Прокурор Фонтенбло сказала BFMTV, что в связи с расследованием причин пожара задержаны и арестованы два человека. Их проверяют на причастность ко второму крупному очагу, который возник в понедельник, 13 июля.

Исторический лес Фонтенбло, который находится примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа, ежегодно привлекает около 15 млн туристов. Пожар в нем начался в воскресенье, 12 июля.

На утро 14 июля "красный", самый высокий, уровень погодной опасности в связи с жарой введен в 26 департаментах Франции, а с полудня в 58 департаментах будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Вызванные аномально жаркой погодой природные пожары в стране затронули на данный момент 32 тысячи га. По информации МВД, это больше, чем за весь пожароопасный сезон 2025 года.