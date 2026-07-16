Президенты Туркменистана и Грузии обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта и энергетики

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках первого государственного визита в Грузию провел переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили в формате "один на один", сообщает Новостной портал Гостелерадио Туркменистана.

Бердымухамедов и Кавелашвили обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив высокий уровень взаимопонимания между странами.

Ключевыми темами встречи стали расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, отмечается в сообщении.

Стороны подчеркнули заинтересованность в создании эффективного маршрута Каспийское море - Чёрное море, который свяжет Центральную Азию с европейскими рынками. В частности, обсуждались возможности интеграции потенциала Международного морского порта Туркменбаши и грузинского порта Поти.

Стороны также уделили внимание вопросам диверсификации экспортных поставок туркменских энергоресурсов с использованием транзитных возможностей Грузии.

По итогам переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению межгосударственного партнерства, отвечающего долгосрочным целям внешнеполитических стратегий обеих стран, сообщает Новостной портал Гостелерадио Туркменистана.