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Аргентина выразила протест Великобритании из-за действий ее военного корабля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Аргентины выразили протест Великобритании из-за передвижений ее военного корабля HMS Medway по аргентинским территориальным водам без предупреждения, сообщает в четверг The Daily Telegraph со ссылкой на главу МИД южноамериканского государства Пабло Кирно.

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По его словам, "незаконные действия" британской стороны представляли собой "военное вторжение". Он отметил, что HMS Medway прошел через аргентинские территориальные воды близ побережья провинции Санта Крус и Огненной Земли.

Кирно сообщил, что "передал ноту протеста" через британское посольство и "самым решительным образом осудил" этот шаг со стороны Лондона. Он обвинил Великобританию в "усугублении напряженности в южной части Атлантики".

При этом The Daily Telegraph отмечает, что хотя инцидент с кораблем произошел ранее в июле, Кирно принял решение выразить недовольство только сейчас - спустя несколько часов после того, как сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу.

Этот инцидент произошел на фоне спора между странами о принадлежности Фолклендских островов, который идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает это своей национальной территорией.

Аргентина Великобритания
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