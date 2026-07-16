Аргентина выразила протест Великобритании из-за действий ее военного корабля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Аргентины выразили протест Великобритании из-за передвижений ее военного корабля HMS Medway по аргентинским территориальным водам без предупреждения, сообщает в четверг The Daily Telegraph со ссылкой на главу МИД южноамериканского государства Пабло Кирно.

По его словам, "незаконные действия" британской стороны представляли собой "военное вторжение". Он отметил, что HMS Medway прошел через аргентинские территориальные воды близ побережья провинции Санта Крус и Огненной Земли.

Кирно сообщил, что "передал ноту протеста" через британское посольство и "самым решительным образом осудил" этот шаг со стороны Лондона. Он обвинил Великобританию в "усугублении напряженности в южной части Атлантики".

При этом The Daily Telegraph отмечает, что хотя инцидент с кораблем произошел ранее в июле, Кирно принял решение выразить недовольство только сейчас - спустя несколько часов после того, как сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу.

Этот инцидент произошел на фоне спора между странами о принадлежности Фолклендских островов, который идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает это своей национальной территорией.