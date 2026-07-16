Пакистан призвал Иран и США прекратить военные действия

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - МИД Пакистана призывает Тегеран и Вашингтон завершить военные действия и возобновить переговоры по решению спорных вопросов.

"Пакистан продолжит призывать стороны к прекращению насилия и к возобновлению технических переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании", - заявил представитель МИД Тахир Андраби и добавил, что конфликт необходимо решать за столом переговоров.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, подписанным при посредничестве Пакистана, Тегеран и Вашингтон планировали провести 60 дней технических переговоров о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного соглашения. Этот 60-дневный срок, по подсчетам американских СМИ, истечет 17 августа.

Ранее в июле президент США Дональд Трамп возобновил удары по Ирану и заявил, что считает перемирие завершенным. На прошлой неделе постпред США при ООН Майк Уолтц отметил, что переговоры на экспертном уровне по вопросу иранской ядерной программы при этом не прекратились.