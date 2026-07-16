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Пакистан призвал Иран и США прекратить военные действия

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - МИД Пакистана призывает Тегеран и Вашингтон завершить военные действия и возобновить переговоры по решению спорных вопросов.

"Пакистан продолжит призывать стороны к прекращению насилия и к возобновлению технических переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании", - заявил представитель МИД Тахир Андраби и добавил, что конфликт необходимо решать за столом переговоров.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, подписанным при посредничестве Пакистана, Тегеран и Вашингтон планировали провести 60 дней технических переговоров о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного соглашения. Этот 60-дневный срок, по подсчетам американских СМИ, истечет 17 августа.

Ранее в июле президент США Дональд Трамп возобновил удары по Ирану и заявил, что считает перемирие завершенным. На прошлой неделе постпред США при ООН Майк Уолтц отметил, что переговоры на экспертном уровне по вопросу иранской ядерной программы при этом не прекратились.

Хроника 28 февраля – 16 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МИД Иран США Пакистан Тахир Андраби
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