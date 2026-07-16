Оборонные расходы ЕС в 2025 году выросли на 20%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Траты стран ЕС на оборону увеличились в 2025 году на 20% по сравнению с 2024 годом, говорится в четверг в докладе Европейского оборонного агентства (EDA).

"Оборонные расходы член-государств Евросоюза в 2025 году составили 418 млрд евро, на 20% больше, чем в 2024 году", - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что в 2026 году эти расходы продолжат рост и составят 454 млрд евро.

Траты на оборону в 2025 году составили 2,2% от ВВП Евросоюза, а в 2026 году, согласно прогнозам, достигнут 2,4%.

Авторы документа отмечают, что оборонные расходы в 2025 году обошлись каждому налогоплательщику из стран ЕС в среднем примерно в 1 тыс. евро - вдвое больше, чем в 2014 году.

Доклад Европейского оборонного агентства за 2025-2026 гг. основывается на данных министерств обороны 27 государств-членов ЕС.