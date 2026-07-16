Израильские военные заявили, что контролируют более 60% сектора Газа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент держит под контролем свыше 60% сектора Газа, заявил командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут, его слова приводит The Times of Israel.

"Это зона безопасности возле границ с сектором Газа, которую удерживают две дивизии и лучшие солдаты ЦАХАЛ. Вторжение в Израиль, которое случилось три года назад, более не является возможным", - разъяснил он.

Однако, добавил Блут, силы движение ХАМАС до сих пор находятся на части территории Газы и по-прежнему желают уничтожить Израиль.

The Times of Israel напоминает, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в анклаве в октябре 2025 года ЦАХАЛ контролировала 53% сектора, а ХАМАС - 47%, причем на этих территориях оставались почти все 2 млн жителей анклава. Однако в мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал ЦАХАЛ взять под контроль 70% сектора, и с тех пор зона влияния ЦАХАЛ расширилась.