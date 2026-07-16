Власти США сокращают срок действия виз для студентов и сотрудников СМИ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США (МВБ) в четверг внесло изменения в правила визового режима для иностранных студентов, сотрудников СМИ и участников программ культурного обмена, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, если раньше визы было проще продлить, то теперь их действие четко ограничено по времени. Так, визы категории F для прохождения обучения иностранцами в аккредитованных школах, колледжах, университетах, а также визы категории J для участников программ культурного, научного обмена могут действовать не более четырех лет. Срок виз категории I для представителей СМИ теперь составляет 240 дней, в случае с гражданами КНР - 90 дней.

Срок вступления изменений - через 60 дней, с ними должен ознакомиться Конгресс США.

В министерстве уточнили, что рост числа иностранцев, прибывающих по таким неимиграционным визам, создает трудности для сотрудников ведомства в плане контроля и надзора над иностранцами. В МВБ пояснили, что известно много примеров студентов и участников культурных программ, остававшихся в США десятилетиями.

Те, кто желает продлить пребывание в США за пределы указанного срока, могут либо подать запрос в МВБ, либо выехать из страны и вернуться в нее, с соблюдением новых правил.

СМИ напоминают, что нынешняя администрация США ужесточает политику в сфере миграции, в том числе она прекращала действие студенческих виз и идентификационных карт у нежелательных для властей иностранцев.

Между тем, в 2024 году на получение студенческих виз в США подали более 1,8 млн заявок - на 11% больше, чем в 2023 году. В 2024 финансовом году власти Соединенных Штатов выдали визы 500 тыс. участникам программ обмена и 37,3 тыс. сотрудникам СМИ.