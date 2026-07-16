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Airbus спрогнозировал удвоение объема пассажирских перевозок к 2045 году

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Объем авиаперевозок в мире к 2045 году увеличится более чем вдвое и будет составлять около 10 млрд пассажиров в год, прогнозирует европейская аэрокосмическая корпорация Airbus.

По ее оценкам, численность среднего класса, наиболее склонного к авиаперелетам, увеличится к этому времени на 1,4 млрд человек (+34%).

"Глобальные авиаперевозки устойчивы и неразрывно связаны с мировым экономическим ростом, а также с желанием людей путешествовать. Краткосрочные потрясения, такие как региональные конфликты и высокие цены на топливо, не снижают спрос в долгосрочной перспективе, как показывают исторические данные", - отмечается в обзоре компании.

Ежегодный рост пассажирских перевозок в следующие 20 лет будет составлять 3,9% благодаря повышению мирового ВВП на 2,6%, увеличению численности городского населения и среднего класса.

Потребность в самолетах в течение 20 лет составит 42,06 тыс. Это позволит заменить 19,82 тыс. устаревших лайнеров и нарастить мировой флот на 22,24 тыс. самолетов. Около 81% самолетов будут узкофюзеляжными и 19% - широкофюзеляжными, что отражает сохраняющуюся тенденцию к повышению экономичности и снижению выбросов CO2.

На конец 2025 года мировой флот насчитывал 23,21 тыс. самолетов. Airbus ожидает его увеличения до 45,55 тыс. к концу 2045 года.

Airbus
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