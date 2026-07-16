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В МИД РФ выразили озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО

Об этом замглавы российского министерства Андрей Руденко заявил на встрече с послом Южной Кореи

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился в четверг с послом Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"С российской стороны была высказана серьёзная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются, в том числе, практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Было заявлено о недопустимости превращения РК в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией", - подчеркнули на Смоленской площади.

МИД РФ Андрей Руденко НАТО Южная Корея
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