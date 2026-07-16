Власти Катара опровергли сообщения о готовности принять участие в ударах по Ирану

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Катарские власти заявили, что сообщения якобы о готовности страны принять участие в ударах по Ирану не соответствуют действительности.

"Международный медиа-офис Катара сообщает о категорическом опровержении Государством Катар ложных сообщений, опубликованных израильскими СМИ, с утвержденииями о согласии Катара принять участие в военных действиях против Исламской Республики Иран", - говорится заявлении медиа-офиса.

По версии катарской стороны, подобную информацию распространяют люди, желающие втянуть Катар в региональный конфликт, подорвать его роль посредника в контактах США и Ирана, усугубить ситуацию в регионе. Со своей стороны Доха, напоминается в заявлении, неоднократно подтверждала отказ от участия в каких-либо военных акциях против соседних государств.

Власти Катара заверили, что не позволят такой недостоверной информации мешать дипломатическому урегулированию конфликта, который Доха продолжит с региональными и международными партнерами.