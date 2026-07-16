США вновь приступили к ударам по Ирану

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские военные в четверг снова ведут удары по целям на территории Ирана, заявили в Центральном командование ВС США (CENTCOM).

"В 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 по Москве - ИФ) войска США начали новую серию ударов по Ирану. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

В CENTCOM не уточнили, какие именно цели атакуют войска США.