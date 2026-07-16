Поиск

Президент Аргентины не поедет на финал ЧМ по футболу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Аргентинский президент Хавьер Милей подтвердил в четверг, что не намерен ехать в США на финал Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией "из суеверия", отметив, что будет смотреть матч в резиденции, информирует агентство ЭФЭ.

На вопрос, поедет ли он на решающий матч, Милей ответил: "Никак нет. Я смотрю игры в Оливос (президентская резиденция под Буэнос-Айресом) с самого первого дня. Это суеверие, я смотрю игры в Оливосе с сестрой".

Ранее Милей в интервью аргентинской газете "Обсервадор" сообщил, что готов предоставить "Розовый дом" (президентскую резиденцию в Буэнос-Айресе) в распоряжение аргентинской команды для празднования в случае ее победы.

Аргентина Хавьер Милей ЧМ по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США вновь приступили к ударам по Ирану

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

 Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

 Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

 Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами погибших военных

В Аргентине после победы над англичанами на ЧМ-2026 вспомнили о Фолклендах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3166 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10564 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов