Президент Аргентины не поедет на финал ЧМ по футболу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Аргентинский президент Хавьер Милей подтвердил в четверг, что не намерен ехать в США на финал Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией "из суеверия", отметив, что будет смотреть матч в резиденции, информирует агентство ЭФЭ.

На вопрос, поедет ли он на решающий матч, Милей ответил: "Никак нет. Я смотрю игры в Оливос (президентская резиденция под Буэнос-Айресом) с самого первого дня. Это суеверие, я смотрю игры в Оливосе с сестрой".

Ранее Милей в интервью аргентинской газете "Обсервадор" сообщил, что готов предоставить "Розовый дом" (президентскую резиденцию в Буэнос-Айресе) в распоряжение аргентинской команды для празднования в случае ее победы.