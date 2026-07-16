Взрывы прогремели на юге Ирана после заявления США о возобновлении ударов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрыва прогремели на юге Ирана после заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM) о возобновлении ударов, сообщают иранские информагентства.

По их данным, взрывы произошли в портовом городе Бендер-Аббас, который расположен на побережье Ормузского пролива, в аэропорту города Ираншахр в иранской провинции Систан и Белуджистан, а также в провинциях Бушер и Ахваз.

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские военные в четверг начали очередные удары по целям на территории Ирана.

"В 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) войска США начали новую серию ударов по Ирану. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала ", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.