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В ВОЗ заявили, что текущая эпидемия лихорадки Эбола в ДРК распространяется быстрее предыдущих

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, вспыхнувшая в середине мая, привела уже к 796 смертным случаям при более 2 тыс. подтвержденных заболеваний в этой стране, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Это третья по размаху эпидемия Эболы из всех когда-либо зарегистрированных. За последний месяц она распространилась быстрее, чем любая предыдущая эпидемия", - сказал Гебрейесус в четверг журналистам в Женеве.

"На сегодняшний день зарегистрировано 2 тыс. 73 случая заболевания, включая 796 летальных исходов. Для сравнения: во время эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 году ушло более 10 месяцев, чтобы достичь порога в 2 тыс. подтвержденных случаев", - пояснил глава ВОЗ, чьи слова приводит Le Figaro.

Издание напоминает, что та эпидемия, самая смертоносная в стране, привела к почти 2 тыс. 300 смертям из 3 тыс. 500 зарегистрированных случаев в период с 2018 по 2020 год.

ВОЗ ДРК Эбола
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