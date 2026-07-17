Поиск

Афганское министерство опровергло сообщения о критике Узбекистана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Посольство Узбекистана в Кабуле заявило, что получило официальное опровержение от министерства поощрения добродетели и предотвращения порока действующих властей Афганистана в связи с сообщениями СМИ о якобы прозвучавших критических заявлениях в адрес республики.

Как сообщается на сайте узбекского диппредставительства, после появления соответствующих публикаций посольство провело проверку изложенной в них информации.

По данным дипмиссии, накануне в посольство поступило официальное письмо афганского министерства, в котором подчеркивается, что отдельные СМИ и заинтересованные круги пытаются исказить факты и нанести ущерб атмосфере доверия и добрососедским отношениям между двумя странами.

В документе отмечается, что позиция афганской стороны в отношении Узбекистана остается неизменной, а распространяемые в ряде СМИ и социальных сетей утверждения, содержащие негативные оценки в адрес республики, "не соответствуют действительности". Министерство также заявило, что отвергает подобные публикации как искажение фактов и выразило уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами.

Интернет-издание Узбекистана Kun.uz напомнило, что 15 июля узбекская служба BBC со ссылкой на местные источники распространила информацию, согласно которой министр поощрения добродетели и предотвращения порока правительства, сформированного движением "Талибан", шейх Мухаммад Халид Ханафи заявил, что "в Узбекистане ислам остался только на словах".

По данным СМИ, министр также подверг критике действующую в Узбекистане систему регулирования религиозной сферы, заявив, что соответствующие вопросы решаются светскими государственными институтами, а не исламскими богословами. Как отмечается в публикациях, впоследствии видеозапись с этим выступлением была удалена из сети.

Афганистан Узбекистан Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

 Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Власти Техаса сообщили о гибели двух человек в результате наводнений

 Власти Техаса сообщили о гибели двух человек в результате наводнений

Трамп поручил рассекретить документы об иностранном вмешательстве в американские выборы

 Трамп поручил рассекретить документы об иностранном вмешательстве в американские выборы

Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Трамп пообещал защитить избирательную систему США от иностранного вмешательства

Президент США обвинил Китай в попытках повлиять на американские выборы

Трамп заявил, что США одерживают крупную победу над Ираном

 Трамп заявил, что США одерживают крупную победу над Ираном

Нетаньяху не удалось согласовать встречу с Трампом, визит в США отменен

Иранская армия заявила об ударах по авиабазе США в Бахрейне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10567 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3177 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов