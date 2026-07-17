Афганское министерство опровергло сообщения о критике Узбекистана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Посольство Узбекистана в Кабуле заявило, что получило официальное опровержение от министерства поощрения добродетели и предотвращения порока действующих властей Афганистана в связи с сообщениями СМИ о якобы прозвучавших критических заявлениях в адрес республики.

Как сообщается на сайте узбекского диппредставительства, после появления соответствующих публикаций посольство провело проверку изложенной в них информации.

По данным дипмиссии, накануне в посольство поступило официальное письмо афганского министерства, в котором подчеркивается, что отдельные СМИ и заинтересованные круги пытаются исказить факты и нанести ущерб атмосфере доверия и добрососедским отношениям между двумя странами.

В документе отмечается, что позиция афганской стороны в отношении Узбекистана остается неизменной, а распространяемые в ряде СМИ и социальных сетей утверждения, содержащие негативные оценки в адрес республики, "не соответствуют действительности". Министерство также заявило, что отвергает подобные публикации как искажение фактов и выразило уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами.

Интернет-издание Узбекистана Kun.uz напомнило, что 15 июля узбекская служба BBC со ссылкой на местные источники распространила информацию, согласно которой министр поощрения добродетели и предотвращения порока правительства, сформированного движением "Талибан", шейх Мухаммад Халид Ханафи заявил, что "в Узбекистане ислам остался только на словах".

По данным СМИ, министр также подверг критике действующую в Узбекистане систему регулирования религиозной сферы, заявив, что соответствующие вопросы решаются светскими государственными институтами, а не исламскими богословами. Как отмечается в публикациях, впоследствии видеозапись с этим выступлением была удалена из сети.