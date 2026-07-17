США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков из-за эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти США намерены направить в Израиль несколько десятков самолетов-заправщиков в связи с возможным расширением операций против Ирана, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа уведомила Израиль о том, что направит десятки самолетов-заправщиков в страну перед потенциальным расширением военных операций против Ирана", - пишет портал со ссылкой на официальные лица из США и Израиля.

Израильские источники отметили, что США хотят направить самолеты в ближайшие дни.

В настоящий момент около 30 американских самолетов-заправщиков размещены в израильском аэропорту "Бен-Гурион" и около 30 – в аэропорту "Рамон". По словам израильских официальных лиц, США предпочитают держать самолеты в аэропорту "Бен-Гурион", так как военные базы Вашингтона в регионе более подвержены иранским ударам.

Axios напоминает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность активизации ударов по Ирану. По словам собеседников портала, он может отдать приказ продолжении операции против Ирана в ближайшие дни.