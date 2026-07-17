Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 5 тысячам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 4930 человек погибли во время сильного землетрясения, произошедшего в июне в Венесуэле, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на спикера парламента страны Хорхе Родригеса.

Ранее поступали данные о 4829 жертвах.

Согласно информации властей, пострадали 16,7 тыс. человек, еще почти 18 тыс. граждан остались без жилья. Около 900 зданий повреждены, 190 из них полностью разрушены.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом около 40 секунд. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.