Глава МИД Азербайджана заявил, что Москва и Баку преодолели непростой этап в отношениях

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан и РФ преодолели непростой этап в двусторонних отношениях, смогли полностью нормализовать весь их спектр, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

"Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в двусторонних отношениях. С чувством удовлетворения хотим отметить, что смогли перевернуть эту страницу и полностью нормализовать весь их спектр", - сказал Байрамов на брифинге по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в пятницу в Москве.

По его словам, нормализация отношений стала возможной благодаря личным позициям президентов двух стран.

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