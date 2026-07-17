Совет ЕС вводит санкции против российского ВПК

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу, что принял решение ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти организаций, входящих в состав российского военно-промышленного комплекса.

"Все пять перечисленных организаций входят в группу компаний "АБС Электро", которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для ведения войны с использованием беспилотников", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В нем сообщается, что в подсанкционный список входит Ирина Харисова, председатель правления группы компаний "АБС Электро" и директор нескольких компаний этой группы.

"Сегодняшние включения в список были приняты в рамках ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечают в Брюсселе.

Субъекты, включенные в этот санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на включенных в список физических лиц распространяется запрет на поездки в ЕС, напомнил Совет Евросоюза.

Соответствующие акты опубликованы 17 июля в "Официальном журнале" ЕС. Это постановление Совета ЕС вступило в силу в день публикации.