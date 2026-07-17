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Более десяти землетрясений произошло за сутки у тихоокеанского побережья Мексики

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Не менее 14 землетрясений разной интенсивности произошли за последние сутки в Тихом океане у побережья мексиканского штата Чьяпас, сообщают в пятницу мексиканские СМИ.

По словам губернатора штата Эдуардо Рамиреса, зафиксированы небольшие повреждения, никакого крупного ущерба не нанесено. Магнитуду самого сильного толчка мексиканские сейсмологи оценили в 7,4. После него было объявлено предупреждение о возможности возникновения цунами для прибрежных зон штатов Чьяпас и Оахака, а также для сопредельных прибрежных зон Гватемалы. В итоге высота волн достигла лишь 30 см.

В то же время ввиду опасений повторных толчков в регионе приостановлена работа общественных учреждений. Власти призвали население поддерживать порядок и спокойствие, а также посоветовали не выходить на пляжи.

Ранее в пятницу власти Гватемалы сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в районе города Кетцальтенанго на западе страны. По данным гватемальских СМИ, в той или иной мере оно ощущалось на всей территории страны, а также в Мексике и Сальвадоре.

В районе эпицентра власти провели эвакуацию населения. В зоне землетрясения ограничено движение транспорта.

Мексика
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