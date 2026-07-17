В ЕС возмущены новыми мерами Израиля по укреплению поселений на Западном берегу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе встревожены недавним решением израильского правительства выделить значительные новые средства на расширение поселений на Западном берегу реки Иордан, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Это приведет к дальнейшему укреплению поселений в особенно чувствительных районах Западного берега и усилению фрагментации и изоляции палестинских общин, что повысит риск нарушений прав человека", - говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении.

В нем отмечается, что, в частности, ЕС отвергает утверждение израильского правительства о том, что поселение Гиват-Зеэв, расположенное на Западном берегу Иордана, является официальным муниципалитетом Израиля.

"ЕС в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН давно придерживается позиции непризнания израильского суверенитета над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года. ЕС вновь призывает Израиль воздержаться от дальнейшего расширения поселений, легализации форпостов, экспроприации земель, сноса зданий, выселений и других односторонних мер, подрывающих жизнеспособность решения о создании двух государств", - резюмировали в ЕВС.