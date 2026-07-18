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Трамп угрожает Канаде дополнительными пошлинами из-за лесных пожаров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказался за введение дополнительных пошлин против Канады в связи с происходящими на ее территории лесными пожарами.

"Мы считаем, что Канада несет ответственность за то, что не содержит свои леса в надлежащем виде. Из-за этого в США наблюдается загрязнение воздуха, а это опасно для здоровья", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

Он сообщил, что в ближайшее время обсудит эту проблему с премьером Канады Марком Карни.

По оценке американского президента, лесные пожары в Канаде "становятся ежегодной проблемой, из-за которой США теряют миллиарды долларов. Материальный ущерб от такого загрязнения окружающей среды следует учитывать в виде дополнительных пошлин к тем, которые Канада уже нам выплачивает".

В настоящее время в Канаде бушуют несколько крупных лесных пожаров. Американские СМИ отмечают, что дым от них достигает ряда городов в США.

США Дональд Трамп Канада лесные пожары
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