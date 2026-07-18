Иран запустил ракеты по американской авиабазе в Саудовской Аравии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Иран нанес ракетный удар по используемой США авиабазе в Саудовской Аравии, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

В настоящее время самолеты ВВС США размещаются на авиабазе Принц Султан, которая расположена к юго-востоку от столицы королевства Эр-Рияда.

Там, в частности, базируются истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3G Sentry AWACS. В марте в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан один из таких "летающих радаров" был уничтожен на стоянке возле взлетно-посадочной полосы.

Портал отмечает, что это первый иранский удар по Саудовской Аравии за последние почти четыре месяца.

В ночь на субботу Центральное командования ВС США на Ближнем востоке (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. "Эти удары призваны и дальше ослаблять иранский военный потенциал по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении CENTCOM.

Иран пригрозил Штатам полномасштабным ответом в случае продолжения ударов. "Если атаки США продолжатся еще два-три дня, мы перейдем к полномасштабным наступательным операциям", - заявил высокопоставленный представитель КСИР и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.