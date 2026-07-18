Поиск

Иран запустил ракеты по американской авиабазе в Саудовской Аравии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Иран нанес ракетный удар по используемой США авиабазе в Саудовской Аравии, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

В настоящее время самолеты ВВС США размещаются на авиабазе Принц Султан, которая расположена к юго-востоку от столицы королевства Эр-Рияда.

Там, в частности, базируются истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3G Sentry AWACS. В марте в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан один из таких "летающих радаров" был уничтожен на стоянке возле взлетно-посадочной полосы.

Портал отмечает, что это первый иранский удар по Саудовской Аравии за последние почти четыре месяца.

В ночь на субботу Центральное командования ВС США на Ближнем востоке (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. "Эти удары призваны и дальше ослаблять иранский военный потенциал по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении CENTCOM.

Иран пригрозил Штатам полномасштабным ответом в случае продолжения ударов. "Если атаки США продолжатся еще два-три дня, мы перейдем к полномасштабным наступательным операциям", - заявил высокопоставленный представитель КСИР и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

США авиабаза Саудовская Аравия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран запустил ракеты по американской авиабазе в Саудовской Аравии

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

США нанесли удары по городам на юго-западе и в центральной части Ирана

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе города Сирик

Иран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударов

 Иран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударов

КСИР атаковал торговое судно в Ормузском проливе

Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

У побережья Сомали захвачен танкер под флагом Танзании

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

 Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3185 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10580 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов