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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тыс. человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Не менее 5 тыс. 69 человек погибли во время недавних землетрясений в Венесуэле, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на спикера венесуэльского парламента Хорхе Родригеса.

Таким образом, за сутки число жертв увеличилось почти на 140 человек. Число пострадавших от землетрясений в последние дни не меняется и составляет примерно 16,7 тыс. человек.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом около 40 секунд. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

Венесуэла землетрясения жертвы
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