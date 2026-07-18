США опровергли заявление Ирана о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло заявление Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), согласно которому два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе.

"Как и большинство заявлений КСИР, это ложь", - говорится в заявлении CENTCOM.

Ранее в КСИР сообщили, что два танкера подорвались и загорелись, пытаясь пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, где могут находиться мины.

В корпусе охарактеризовали водный путь как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".