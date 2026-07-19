Американские военные нанесли авиаудары по иранскому острову Кешм

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, на острове прогремело по меньшей мере шесть взрывов в результате ракетных ударов.

Ранее иранские СМИ сообщили, что удары были нанесены также по иранским портам Бендер-Аббас и Сирик, которые расположены на побережье Ормузского пролива. Они, как и остров Кешм, постоянно подвергаются американским атакам в последние семь дней.

В ночь на воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о начале новой серии ударов по иранским целям.