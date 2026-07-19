Поиск

Американские военные нанесли авиаудары по иранскому острову Кешм

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, на острове прогремело по меньшей мере шесть взрывов в результате ракетных ударов.

Ранее иранские СМИ сообщили, что удары были нанесены также по иранским портам Бендер-Аббас и Сирик, которые расположены на побережье Ормузского пролива. Они, как и остров Кешм, постоянно подвергаются американским атакам в последние семь дней.

В ночь на воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о начале новой серии ударов по иранским целям.

США Сирик Ормузский пролив Кешм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Пентагона заявил, что гибель американских военнослужащих укрепит решимость США

 Глава Пентагона заявил, что гибель американских военнослужащих укрепит решимость США

Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

 Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"

 Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

В Иране зарегистрированы тысячи исков против США и Израиля

Иран отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США

 Иран отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США

Салат айсберг из Taco Bell стал причиной вспышки кишечной инфекции в США

 Салат айсберг из Taco Bell стал причиной вспышки кишечной инфекции в США

Количество жертв заражения вирусом Эбола в ДР Конго превысило 860 человек

Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО

 Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3196 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10594 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов