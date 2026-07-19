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Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ

Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Республиканцам в Сенате США следует дополнить законопроект о санкциях против РФ, добавив в него ограничительные меры против Ирана, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам президента, такого дополнения хотел бы ныне покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который был инициатором предложений об антироссийских санкциях.

"Именно это и произойдет, это важно", - добавил Трамп, говоря о мерах против Ирана.

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