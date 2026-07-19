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Минпром Таджикистана обсудил с китайской SANY локализацию производства электрической спецтехники

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир в ходе рабочей поездки в Шанхай посетил производственные мощности китайской компании SANY и провел переговоры с ее руководством, сообщили в пресс-центре министерства.

Стороны обсудили перспективы организации в Таджикистане производства электрической специализированной техники, включая строительную, коммунальную и горнодобывающую технику. Предполагается, что выпускаемая продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт.

По данным министерства, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам поэтапного перехода от дизельной специализированной техники к электрической. В ведомстве считают, что использование электрической техники позволит снизить эксплуатационные расходы предприятий, повысить энергоэффективность производства и сократить выбросы, прежде всего в горнодобывающей отрасли.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить консультации по вопросам реализации совместных проектов.

SANY входит в число крупнейших мировых производителей строительной и специализированной техники. Компания выпускает экскаваторы, автокраны, бетоносмесительное оборудование, дорожную и горнодобывающую технику, а также активно развивает линейку электрических и низкоуглеродных машин. Продукция компании поставляется более чем в 180 стран мира.

Китай остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Таджикистана. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем китайских инвестиций в экономику республики достиг около $6 млрд, из которых порядка $3,5 млрд составляют прямые инвестиции. В Таджикистане действует более 700 предприятий с участием китайского капитала, реализующих проекты в промышленности, энергетике, горнодобывающем секторе, строительстве и транспортной инфраструктуре.

Таджикистан Шанхай Китай
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