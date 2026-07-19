Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров в Канаде, накрывший сразу несколько штатов США, может рассеяться благодаря грозам, рассчитывают метеорологи.

Как отмечает Asociated Press, многих особенно волнует качество воздуха в Нью-Джерси в преддверии финального мачта чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, который пройдет на стадионе Ист-Ратерфорде.

Тем не менее предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха сохраняется. Президент США Дональд Трамп накануне обвинил в экологической ситуации саму Канаду и пригрозил ей тарифами.

АР отмечает, что в районе арены Метлайф-стэдиум, где состоится финал, небо было все еще затянуто дымом даже после мощного ливня, который в субботу прервал тренировку сборной Испании.

Тем не менее метеорологи уверены, что грозовой фронт поможет убрать дым к началу матча. Если смог и останется, то лишь остаточный. Небольшой запах гари фанаты на стадионе почувствуют, но опасности для здоровья он не представляет.

На день финала прогнозируется температура +27 градусов с небольшим ветром.