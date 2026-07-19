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Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Казахстана распространило заявление после последней атаки БПЛА на танкеры близ терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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Заявляется, что министерство решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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В МИД заявили, что рассматривают такие атаки "как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок".

В воскресенье, 19 июля, сообщалось, что два танкера ASIA (нефть компании "Тенгизшевройл" (Сhevron)) и NISSOS IOS (нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз") подверглись атаке БПЛА во время погрузки на терминале КТК.

Накануне в министерстве энергетики Казахстана сообщали "Интерфаксу", что, по имеющейся информации, 17 июля беспилотник атаковал танкер Nordic Zenith. Судно направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым.

Казахстан КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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