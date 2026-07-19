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Трамп считает правильными планы Бернема по добыче нефти в Северном море

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приветствовал в воскресенье планы следующего премьера Великобритании Энди Бернема по разработке нефтегазовых месторождений в Северном море.

"Это позволит превратить Великобританию из страны, страдающей от кошмарной нищеты, в одну из богатейших стран мира", - написал он в соцсети Truth Social.

По утверждению Трампа, жители шотландского портового города Абердин, узнав о планах Бернема, "от радости танцуют прямо на улицах".

В миреБудущий британский премьер Бернем намерен активизировать добычу нефти и газа в Северном мореЧитать подробнее

По словам президента США, Северное море - "один из лучших в мире источников качественной нефти. Запасов там хватит на сотни лет, а некоторые месторождения еще не найдены".

Ранее британские СМИ сообщили, что новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем намерен после прихода на пост премьера разрешить новые проекты по разработке нефтегазовых месторождений в Северном море.

Ожидается, что в понедельник, 20 июля, нынешний британский премьер Кир Стармер официально подаст в отставку, и король Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

Великобритания Северное море Энди Бернема США Дональд Трамп
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