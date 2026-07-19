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Глава МИД Туркменистана обсудил двустороннее сотрудничество с завершающей миссию послом США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с послом США Элизабет Руд, которая завершает свою дипломатическую деятельность в стране, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития туркмено-американского сотрудничества в последние годы. Было подчеркнуто, что важную роль в укреплении двусторонних отношений играют контакты и визиты на высшем и высоком уровнях, говорится в сообщении.

Собеседники обсудили текущее состояние взаимодействия между Туркменистаном и США, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение встречи Мередов поблагодарил Руд за ее вклад в развитие партнерских отношений между двумя государствами и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

США Туркменистан
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