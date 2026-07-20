Россия готова организовать переговоры Ирана и стран Персидского залива

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке и предоставить переговорную площадку для Ирана и арабских монархий Персидского залива, но не станет навязываться, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Алимова.

"Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены", - приводит издание слова дипломата.

В публикации уточняется, что Пакистан как основной посредник в мирном процессе на Ближнем Востоке призвал Иран и США вернуться к условиям июньского меморандума. Согласно ему, Тегеран и Вашингтон должны были в течение 60 дней достичь окончательного соглашения о прекращении войны. Однако никакой информации о новом раунде переговоров в Исламабаде нет.

При этом в мирный процесс сейчас вовлечены и другие страны, включая Россию, заявил Алимов.

"Поддерживаем плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, Анкару. Знаем, что усилия по возвращению сторон к переговорам продолжаются", - пояснил замглавы МИД РФ.