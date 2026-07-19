В Таджикистане до конца июля введут в эксплуатацию подстанцию 110 кВ "Козидех"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Строительство подстанции 110/35 кВ "Козидех" в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершено более чем на 95%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца июля, сообщили в пресс-центре министерства энергетики и водных ресурсов республики.

Ход строительства в рамках рабочей поездки в ГБАО проинспектировал министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума.

По данным министерства, ввод нового энергообъекта позволит укрепить энергетическую инфраструктуру региона, повысить надежность и устойчивость электроснабжения, а также снизить технологические потери при передаче электроэнергии.

В ведомстве напомнили, что официальный старт строительству подстанции был дан 26 июня 2025 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе поездки министр также ознакомился с работой подстанции 110/35/10 кВ "Джангал".

Таджикистан последовательно реализует программу модернизации энергетической инфраструктуры. Страна обладает одним из крупнейших в мире гидроэнергетических потенциалов, оцениваемым более чем в 500 млрд кВт·ч в год, при этом используется лишь около 5% технически возможных ресурсов. В ближайшие годы власти планируют завершить строительство новых гидроэнергетических объектов, расширить электросетевую инфраструктуру и увеличить экспорт электроэнергии в страны Центральной и Южной Азии.