Госсекретарь США и президент Ливана обсудили состояние трехстороннего рамочного соглашения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио обсудил с президентом Ливана Жозефом Ауном трехстороннее рамочное соглашение с Израилем и усилия Ливана по нормализации ситуации в стране, говорится в заявлении госдепа в воскресенье.

"Они обсудили выполнение трехстороннего рамочного соглашения... Госсекретарь подтвердил приверженность США поддержке успешного выполнения соглашения и поддержке усилий властей Ливана по установлению мира, восстановлению экономики и созданию лучшего будущего для ливанского народа", - говорится в заявлении.

Рубио также отметил усилия ливанских властей по "возвращению суверенитета Ливана, разоружению "Хезболлы" и ликвидации их террористической инфраструктуры, а также движение к миру".

Аун в субботу отбыл в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа для обсуждения ситуации с прекращением огня с Израилем и выводом израильских войск с юга Ливана.

Ранее на этой неделе в Риме при посредничестве США состоялись переговоры между Ливаном и Израилем. В Вашингтоне эти переговоры охарактеризовали как продуктивные и положительные.