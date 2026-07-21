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МВФ одобрил выделение Украине нового транша на $690 млн

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине нового транша в рамках действующей программы кредитования.

Согласно заявлению фонда, исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в размере около $690 млн, завершив первый обзор выполнения Украиной условий программы расширенного финансирования (EFF) на 48 месяцев.

Общие обязательства Киева по программе достигнут, таким образом, $2,2 млрд.

Данный транш является частью новой четырехлетней программы EFF на $8,1 млрд, утвержденной фондом в конце февраля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
МВФ Украина
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