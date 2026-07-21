КСИР заявил об ударах по американским объектам в Кувейте

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что его силы нанесли удары по американским объектам ПВО, связи и местам размещения БПЛА в Кувейте, передает агентство Tasnim.

В частности, по его данным, были поражены радар раннего предупреждения, радиолокационная система противоракетной обороны, телекоммуникационный центр, система спутниковой связи и зенитный ракетный комплекс Patriot на базе Ахмед Аль-Джабер.

Кроме того, КСИР утверждает, что уничтожил ангар американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе Али Аль-Салем.

КСИР подчеркнул, что операция была направлена на устранение американского радиолокационного контроля в регионе для обеспечения дальнейших ударов с применением баллистических ракет и беспилотников.