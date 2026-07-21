Американский рынок акций снизился на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский рынок акций снизился в понедельник на фоне общего ослабления аппетита к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается, в то время как инвесторы ждут любых шагов, которые могли бы привести к открытию Ормузского пролива и улучшению ситуации с поставками нефти.

Лидерами снижения в Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. Inc. (-2,4%), Sherwin-Williams Co. (-2,3%), Apple Inc. (-2,1%), Boeing Co. (-2,1%). В числе лидеров роста оказались бумаги Microsoft Corp. (+2,2%), Salesforce Inc. (+1,8%), Alphabet Inc. (+1,5%).

Рыночная стоимость Alphabet выросла на информации СМИ о том, что Google разрабатывает серверный чип для повышения производительности ИИ-модели Gemini.

Капитализация Advanced Micro Devices (AMD) увеличилась на 1,6%. Компания сообщила о расширении партнерства с Microsoft, в рамках которого последняя начнет использовать ИИ-систему AMD - Helios, конкурирующую с решениями Nvidia Corp.

Акции Nvidia подорожали на 0,2%. Бумаги ряда других чипмейкеров также выросли в цене, в том числе Micron Technology - на 1,9%, Western Digital - на 2,1%, Seagate Technology - на 1,9%, SanDisk - на 2,7%.

Рыночная стоимость оператора сети пиццерий Domino's Pizza Inc. поднялась на 2,1%. Сопоставимые продажи компании в США неожиданно выросли в минувшем квартале на 0,1%. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,3%.

Бумаги сети магазинов одежды Urban Outfitters Inc. подорожали на 2,5% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" аналитиками Goldman Sachs, которые видят потенциал роста стоимости акций более чем на 27% с текущих уровней.

Капитализация оператора сети кинотеатров AMC Entertainment взлетела на 26,8% на фоне более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности компании.

Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery упала на 3,8%, Paramount Skydance - на 2,1% на информации о том, что судья окружного суда в американском Окленде (штат Калифорния) Арасели Мартинес-Ольгин приостановил на 14 дней завершение сделки по слиянию компаний.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 0,59% - до 51839,26 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,19% - до 7443,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,05%, составив 25508,07 пункта.