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Мирзиёев поручил привлечь $1,3 млрд на развитие водоснабжения и канализации в Узбекистане

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития систем питьевого водоснабжения и канализации поставил задачу привлечь дополнительно $1,3 млрд инвестиций для реализации отраслевых проектов.

Уровень охвата населения централизованным питьевым водоснабжением предполагается довести до 90%, а услугами канализации в городах - до 80%, сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Президент отметил, что действующая система подготовки и реализации проектов, а также своевременного выявления и устранения проблем пока не отвечает предъявляемым требованиям, и поручил ускорить реализацию приоритетных проектов.

До конца года планируется реализовать проекты общей стоимостью $600 млн, предусматривающие строительство 1,6 тыс. км водопроводных и 387 км канализационных сетей, а также 80 объектов водоснабжения и 29 объектов канализационной инфраструктуры. В результате централизованное питьевое водоснабжение впервые получат 310 тыс. человек, а качество водоснабжения улучшится для 2,5 млн жителей.

Кроме того, до 1 сентября поручено завершить переговоры с зарубежными партнерами по шести проектам общей стоимостью $317 млн и определить источники их финансирования.

На совещании также обсуждались меры по повышению финансовой устойчивости предприятий водоснабжения. В частности, предложено разделить функции производства и поставки питьевой воды, создать предприятие магистрального водоснабжения и межведомственную тарифную комиссию. С 1 апреля 2027 года планируется ввести единый тариф на услуги водоснабжения и канализации для бюджетных организаций.

По прогнозам, к 2030 году потребление питьевой воды в стране увеличится с нынешних 941 млн до 1,17 млрд кубометров. В связи с этим президент поручил ускорить цифровизацию отрасли, обеспечить перевод расчетов с потребителями в онлайн-формат, оснащение абонентов приборами учета с дистанционной передачей данных и сократить потери воды в сетях с 35% до 25%.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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