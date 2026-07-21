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Разведка США усомнилась, что нынешние удары по Ирану смогут изменить его позицию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американская разведка пришла к выводам, что при нынешней интенсивности бомбардировок Ирана со стороны США в Вашингтоне не стоит рассчитывать на перелом в переговорах с Тегераном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам действующих и бывших чиновников США, ознакомившихся с разведывательной оценкой ситуации, иранское правительство вряд ли ощутит значимый эффект или смягчит позицию на переговорах по итогам американских ударов, вроде тех, что идут сейчас", - сообщает издание.

В американском разведсообществе полагают, что США и Иран на данный момент застряли в неопределенном положении между состоянием войны и мира.

Недавний анализ в основном готовили специалисты ЦРУ. Они придерживаются точки зрения, что иранское правительство удерживает власть, несмотря на потерю многих руководителей и значимой части военного потенциала в результате ударов США и Израиля. При этом американские чиновники заявляли, что видят рост разногласий между прагматиками в иранском руководстве и сторонниками жесткой линии в Корпусе стражей Исламской революции и других структурах.

Собеседники издания уточнили, что составители подобных докладов не ставят перед собой цель сделать конкретные предсказания на будущее; скорее речь идет о формулировании нынешних тенденций и перспектив развития ситуации на основе разведывательных источников и открытой информации.

США Иран ЦРУ
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