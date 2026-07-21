МИД КНР назвал безосновательными опасения Токио из-за стрельб китайских кораблей в регионе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В МИД КНР во вторник заявили, что японским властям не стоит беспокоиться по поводу активности военных кораблей Китая в водах вокруг Японии, сообщает Global Times.

"Представитель МИД КНР Линь Цзянь, когда его спросили о сообщениях японских СМИ о запросе Японией объяснений из-за боевых стрельб китайских кораблей в так называемой исключительной экономической зоне, сказал, что японское беспокойство полностью безосновательно, Китай решительно его отвергает", - сообщает издание.

Линь Цзянь добавил, что китайские власти уже изложили позицию Пекина относительно совместного морского патрулирования КНР и РФ и совместных учений.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на утверждения Минобороны Японии, что экипаж китайского ракетного эсминца 19 июля тренировался в стрельбе из пулемета в 180 км к юго-западу от японского острова Окинотори в Тихом океане. Эсминец входил в состав группы кораблей КНР и РФ, проходившей еще ранее в 330 км юго-западнее Окинотори.

В минувшую пятницу представитель министерства национальной обороны КНР Цзян Бинь заявил, что военное сотрудничество Китая и России, в частности, недавнее совместное патрулирование акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не направлено против третьих стран.

"Сотрудничество вооруженных сил Китая и России (...) не направлено против третьих стран", - приводят китайские СМИ ответ Цзян Биня на просьбу прокомментировать мнение некоторых аналитиков о том, что КНР и РФ провели патрулирование акватории АТР в противовес действиям США и их союзников.

В прошлый вторник Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ сообщил, что по окончании российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2026" корабли двух стран вышли в Желтое море для совместного патрулирования.