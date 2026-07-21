В Великобритании сообщили о стрельбах сторожевого корабля РФ вблизи базы ВМФ в Плимуте

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский сторожевой корабль "Неустрашимый" провел учебные стрельбы вблизи британского побережья в проливе Ла-Манш, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Российский военный корабль, находящийся под наблюдением Королевского военно-морского флота, вчера провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута", - сообщил представитель Минобороны. В Плимуте расположена крупнейшая военно-морская база британского флота.

По данным британских военных, за действиями "Неустрашимого" наблюдал британский патрульный корабль HMS Tyne, а также французский военный самолет, который установил с ним радиосвязь и попросил уточнить его намерения. Перед открытием огня российский сторожевик сообщил HMS Tyne о намерении провести учебные артиллерийские стрельбы и попросил британский патрульный корабль отойти на более безопасное расстояние, что тот и сделал. Учебные стрельбы российского корабля продолжались около 30 минут и проходили исключительно в международных водах, отметили военные.

"Королевский военно-морской флот следил за ходом учений, продолжает внимательно отслеживать действия корабля и готов защищать национальную безопасность Великобритании", - заявили в британском военном ведомстве.