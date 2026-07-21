Поиск

Китай усмотрел в действиях Японии попытки нарушить три неядерных принципа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - МИД КНР во вторник заявил, что идею министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми обсуждать возможность изменений в политике по отношению к ядерному оружию нельзя считать приемлемой.

"Это крайне провокационное и опасное предложение", - приводит Bloomberg слова представителя МИД КНР Линь Цзяна с пресс-конференции.

По его словам, тем самым японское правительство "пытается нарушить "Три неядерных принципа" и оспаривать послевоенный международный порядок".

"Три неядерных принципа" включают в себя отказ от владения, производства и ввоза ядерного оружия на территорию Японии. Однако некоторые политики, включая известную правыми взглядами Санаэ Такаити - до того, как она стала премьером страны в 2025 году - предлагали отказаться от третьего принципа. При этом в минувшую пятницу министр обороны Коидзуми заявлял, что Японии "не избежать разговора по ядерной теме" и что "нужно дискутировать и заниматься любой политикой, без табу".

Линь Цзянь напомнил об этих словах и обвинил Коидзуми в непоследовательности, отметив, что на международных площадках министр заверял в приверженности Японии неядерным принципам и в нацеленной на оборону политике. Представитель МИД добавил, что "японские правые силы", ссылаясь на внешнюю опасность, нарушают конституцию Японии, ее законы и международные нормы и ставят под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Bloomberg напоминает, что в Пекине также критиковали правительство Такаити за попытки расширить сотрудничество Токио с иностранными партнерами в сфере обороны, за планы строить атомные подводные лодки, за развертывание ракетных систем средней дальности.

Китай Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МЭА отметил отставание переработки нефти от роста ее поставок

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

 МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Хуситы потребовали от всех судов не заходить в саудовские порты

Израильские военные разделят сектор Газа пополам гигантским земляным барьером

 Израильские военные разделят сектор Газа пополам гигантским земляным барьером

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

Военные Ливана начали развертывание на юге страны на фоне ожидаемого ухода войск Израиля

 Военные Ливана начали развертывание на юге страны на фоне ожидаемого ухода войск Израиля

В КСИР возложили на США вину за подрыв двух танкеров в Ормузском проливе

КСИР нанес удар по базе США Ат-Танф на юге Сирии

 КСИР нанес удар по базе США Ат-Танф на юге Сирии

Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

Глава МИД РФ прибыл в Манилу
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10652 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов