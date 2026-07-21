Китай усмотрел в действиях Японии попытки нарушить три неядерных принципа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - МИД КНР во вторник заявил, что идею министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми обсуждать возможность изменений в политике по отношению к ядерному оружию нельзя считать приемлемой.

"Это крайне провокационное и опасное предложение", - приводит Bloomberg слова представителя МИД КНР Линь Цзяна с пресс-конференции.

По его словам, тем самым японское правительство "пытается нарушить "Три неядерных принципа" и оспаривать послевоенный международный порядок".

"Три неядерных принципа" включают в себя отказ от владения, производства и ввоза ядерного оружия на территорию Японии. Однако некоторые политики, включая известную правыми взглядами Санаэ Такаити - до того, как она стала премьером страны в 2025 году - предлагали отказаться от третьего принципа. При этом в минувшую пятницу министр обороны Коидзуми заявлял, что Японии "не избежать разговора по ядерной теме" и что "нужно дискутировать и заниматься любой политикой, без табу".

Линь Цзянь напомнил об этих словах и обвинил Коидзуми в непоследовательности, отметив, что на международных площадках министр заверял в приверженности Японии неядерным принципам и в нацеленной на оборону политике. Представитель МИД добавил, что "японские правые силы", ссылаясь на внешнюю опасность, нарушают конституцию Японии, ее законы и международные нормы и ставят под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Bloomberg напоминает, что в Пекине также критиковали правительство Такаити за попытки расширить сотрудничество Токио с иностранными партнерами в сфере обороны, за планы строить атомные подводные лодки, за развертывание ракетных систем средней дальности.