Thames Water запретит клиентам тратить воду на полив из шлангов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Thames Water c 23 июля ограничит своим клиентам использование воды: ее нельзя будет лить из шлангов.

Воду из шлангов нельзя будет использовать для полива, мытья машин, наполнения бассейнов и мытья окон.

Ограничения объясняются долгим периодом засухи весной и в начале лета. Осадков за это время выпало 40% от среднестатистической нормы, а также было рекордно много дней, когда температура превышала плюс 34 градуса Цельсия. Директор компании по водным ресурсам Нил Манкастер объяснил, что ограничения необходимы для сохранения запасов воды. По данным Thames Water, спрос на воду в Лондоне превышает норму на 7%, а в долине Темзы и прилегающих графствах - на 10%.

Запрет затронет около 10,1 млн клиентов компании. Она призвала их начинать экономить воду, не дожидаясь 23 июля.

"Мы работали круглосуточно, чтобы поддерживать водоснабжение, но теперь нам нужна помощь каждого, чтобы сократить ненужное потребление воды", - сообщается в пресс-релизе компании.

Семь из шестнадцати водопроводных компаний Англии и Уэльса уже объявили об ограничениях, которые затронут 23 млн человек. Это происходит на фоне того, что в ряде регионов Великобритании наблюдается засуха после минимального количества осадков в июле.