Великобритания ввела электронные визы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Великобритания с июля будет оформлять электронные визы для путешественников вместо вклеиваемых в паспорта виз-виньеток, сообщает посольство королевства в РФ.

"Великобритания с июля перешла на цифровую иммиграционную систему, заменив физические документы цифровой записью, удостоверяющей личность и иммиграционный статус. Это называется электронной визой (eVisa). Замена визы-виньетки на электронную не влияет на иммиграционный статус или условия разрешения на въезд или пребывание в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как пояснили в дипмиссии, ранее полученные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут действительны до окончания срока их действия.

В посольстве уточнили, что электронная виза - более усовершенствованная форма въезда, поскольку документ не может потеряться, быть украден или подделан. Подтвердить свой статус на границе Великобритании также будет быстрее и проще.

"После принятия решения по заявке на визу в Великобританию может быть необходимо личное присутствие, чтобы предоставить биометрические данные. Об этом заявитель будет уведомлен дополнительно", - заключили в дипмиссии.