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Глава Пентагона заявил, что конфликт с Ираном будет завершен на условиях США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у американских вооруженных сил на данный момент имеются все возможности для того, чтобы обеспечить разрешение конфликта с Ираном на американских условиях.

"Мы побеждаем, мы уже победили. Решение будет принято на наших условиях, на условиях президента США", - сказал Хегсет, выступая во вторник на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям.

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Он отметил "невероятное ухудшение возможностей Ирана".

"У нас есть все необходимые боеприпасы и возможности", - подчеркнул он. Глава Пентагона добавил, что США сделают все возможное, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн со своей стороны заявил: "У нас достаточно боеприпасов для выполнения поставленных перед нами задач, но мне всегда будет хотеться большего". "Поэтому я ценю поддержку комиссии и Конгресса, (...) нам всегда нужно больше боеприпасов", - добавил он.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям рассматривался запрос администрации США на выделение Пентагону дополнительных средств в размере $87 млрд на финансирование конфликта с Ираном, который длится уже почти пять месяцев.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Иран Пит Хегсет
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