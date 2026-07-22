США нанесли удары по городам на юго-западе Ирана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли удары по городам Бехбехан и Омидийе и Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана, передает агентство Fars

Ранее иранские СМИ информировали о работе средств ПВО по воздушным целям на северо-востоке Тегерана, а также взрывах в портовом городе Чабахар, расположенном на побережье Оманского залива.

В CENTCOM сообщили об ударах по иранским военным оперативным центрам, морским объектам, ангарам для самолетов, хранилищам беспилотников и военной логистической инфраструктуре с целью "ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе".