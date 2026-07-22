Американские войска атаковали иранские города на побережье Оманского залива

Всего в ходе операции США бомбардировкам подверглись по меньшей мере восемь иранских городов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передает государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан.

"Нападения произошли сегодня утром в районах Чабахар и Конарек, ситуация находится под контролем", - приводит телеканал слова чиновника.

Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз, Бушер и расположенные на юго-западе страны Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе, а также объекты в провинции Хамадан. Кроме того, сообщалось о работе средств ПВО по воздушным целям на северо-востоке Тегерана.