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Американские войска атаковали иранские города на побережье Оманского залива

Всего в ходе операции США бомбардировкам подверглись по меньшей мере восемь иранских городов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передает государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан.

"Нападения произошли сегодня утром в районах Чабахар и Конарек, ситуация находится под контролем", - приводит телеканал слова чиновника.

Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз, Бушер и расположенные на юго-западе страны Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе, а также объекты в провинции Хамадан. Кроме того, сообщалось о работе средств ПВО по воздушным целям на северо-востоке Тегерана.

Иран
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