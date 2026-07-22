Рубио заявил, что Иран относится к переговорам с США несерьезно

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Тегеран в несерьезном отношении к переговорам с Вашингтоном.

"Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что они (иранская сторона - ИФ) несерьезно относятся к переговорам. Если они серьезны, то и мы серьезны. Если они не серьезны, то мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов и интересов наших союзников ", - заявил Рубио на встрече министров иностранных дел АСЕАН в Маниле.

По его словам, США остаются привержены дипломатии.

"Мы открыты и всегда готовы к урегулированию разногласий путем переговоров, и это остается таковым и в случае с Ираном", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что иранцы, "несмотря на достигнутые соглашения, не выполнили своих обязательств".